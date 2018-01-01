Олимпик — Десна 1:1 видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура УПЛ.
В рамках 18-го тура Олимпик и Десна не смогли выявить сильнейшего.
Олимпик — Десна 1:1
Голы: Е. Пасич, 60 — Д. Фаворов, 63
Олимпик: Махновский — Зубейко, Гришко, Немчанинов, Е. Пасич — Цымбалюк, Кольцов — Г. Пасич, Гай, Балашов (Кравченко, 88) — Дегтярев (Шиндер, 61).
Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Братков, Мостовой — Волков (Банасевич, 70), Огиря, А. Фаворов, Картушов — Хлебас (Безбородько, 65) — Филиппов (Ковпак, 90+1).
Предупреждения: Мостовой — Кравченко.
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