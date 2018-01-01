Олимпик — Десна 1:1 видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура УПЛ.

Олимпик и Десна сыграли вничью ФК Олимпик

В рамках 18-го тура Олимпик и Десна не смогли выявить сильнейшего.

Олимпик — Десна 1:1

Голы: Е. Пасич, 60 — Д. Фаворов, 63



Олимпик: Махновский — Зубейко, Гришко, Немчанинов, Е. Пасич — Цымбалюк, Кольцов — Г. Пасич, Гай, Балашов (Кравченко, 88) — Дегтярев (Шиндер, 61).



Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Братков, Мостовой — Волков (Банасевич, 70), Огиря, А. Фаворов, Картушов — Хлебас (Безбородько, 65) — Филиппов (Ковпак, 90+1).

Предупреждения: Мостовой — Кравченко.