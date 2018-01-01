Александрия — ФК Львов 1:2 видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура УПЛ.
В рамках 18-го тура УПЛ ФК Львов удержал победу над Александрией.
Александрия — ФК Львов 1:2
Голы: Шендрик, 84 — Адамюк, 2, 30.
Александрия: Панькив — Пашаев (Стецьков, 35), Микицей, Бондаренко, Шендрик — Довгий (Устименко, 67), Гречишкин — Шастал, Ковалец, Протасов (Задерака,72) — Ситало.
ФК Львов: Бандура — Парамонов, Борзенко, Адамюк, Воронин — Мартан, Сабино (Араужо, 90+5) — Тейлор, Джонатан, Западня (Голиков, 76) — Бруно.
Предупреждения: Бондаренко, Шендрик, Шастал — Воронин, Сабино, Мартан, Борзенко.
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