Александрия уступила Львову
Желто-черные не удержали ничью с львовским клубом.
Александрия - ФК Львов 1:2
Голы: Шендрик, 84 - Адамюк, 2, 30.
Александрия: Панькив - Пашаев (Стецьков, 35), Микицей, Бондаренко, Шендрик - Довгий (Устименко, 67), Гречишкин - Шастал, Ковалец, Протасов (Задерака,72) - Ситало.
ФК Львов: Бандура - Парамонов, Борзенко, Адамюк, Воронин - Мартан, Сабино (Араужо, 90+5) - Тейлор, Джонатан, Западня (Голиков, 76) - Бруно.
Предупреждения: Бондаренко, Шендрик, Шастал - Воронин, Сабино, Мартан, Борзенко.
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