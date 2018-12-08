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Хацкевич прокомментировал информацию об интересе Динамо к воспитаннику Реала

Комментариев: 1
Наставник подтвердил, что Динамо находится в поиске усиления позиции нападающего.
Хацкевич прокомментировал информацию об интересе Динамо к воспитаннику Реала

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что столичный клуб интересуется нападающим голландского Виллема II Франсом Солем.

"Мы стараемся усилить позицию нападающего, работаем над этим, а Фран Соль это будет, или кто-то другой, будет видно. Селекционный отдел клуба занимается этим вопросом. Мы находимся в стадии поиска", - сказал Хацкевич после матча с Карпатами.

Отметим, что Фран Соль является воспитанником мадридского Реала. В нынешнем сезоне форвард сыграл за Виллем II 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей.

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Теги: Динамо Киев, Александр Хацкевич
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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    08.12.2018, 21:58
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Духовный_скреп
Усилилось бы Динамо хорошим тренером и хозяином.Опустили клуб "специалисты"
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