Хацкевич прокомментировал информацию об интересе Динамо к воспитаннику Реала

Наставник подтвердил, что Динамо находится в поиске усиления позиции нападающего.

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что столичный клуб интересуется нападающим голландского Виллема II Франсом Солем.

"Мы стараемся усилить позицию нападающего, работаем над этим, а Фран Соль это будет, или кто-то другой, будет видно. Селекционный отдел клуба занимается этим вопросом. Мы находимся в стадии поиска", - сказал Хацкевич после матча с Карпатами.

Отметим, что Фран Соль является воспитанником мадридского Реала. В нынешнем сезоне форвард сыграл за Виллем II 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей.