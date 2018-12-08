Ворскла минимально обыграла Черноморец в Одессе
Подопечные Сачко одержали легкую победу благодаря раннему голу.
Черноморец — Ворскла 0:1
Гол: Чижов, 5
Черноморец: Литовченко — Трубочкин (Штогрин, 87), Рыжук, Мищенко (Остапенко, 14), Грачев, Норенков — Чорний (Мусолитин, 46), Савченко, Бабенко, Семенив — Коваль.
Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур (Кане, 85) — Габелок (Мысык, 90+3), Сакив, Гиоргадзе, Ребенок — Шарпар — Карека (Сергийчук, 74).
Предупреждения: Остапенко, Коваль — Чижов, Сакив
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