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Ворскла минимально обыграла Черноморец в Одессе

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Подопечные Сачко одержали легкую победу благодаря раннему голу.
Ворскла минимально обыграла Черноморец в Одессе

Черноморец — Ворскла 0:1
Гол: Чижов, 5

Черноморец: Литовченко — Трубочкин (Штогрин, 87), Рыжук, Мищенко (Остапенко, 14), Грачев, Норенков — Чорний (Мусолитин, 46), Савченко, Бабенко, Семенив — Коваль.

Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур (Кане, 85) — Габелок (Мысык, 90+3), Сакив, Гиоргадзе, Ребенок  — Шарпар — Карека (Сергийчук, 74).

Предупреждения: Остапенко, Коваль — Чижов, Сакив

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Теги: Черноморец, Ворскла, чемпионат Украины
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