Григорий Суркис не будет избран в исполком УЕФА

Срок подачи заявок истек 7 декабря.

Член исполкома УЕФА Григорий Суркисне смог подать заявку на новые выборы в исполнительный комитет организации из-за отсутствия должности в Федерации футбола Украины. Срок подачи заявок истек вчера, 7 декабря.

Свою кандидатуру Суркис не смог выставить из-за новых правил, которые ввел президент УЕФА Александер Чеферин. Теперь в исполком могут баллотироваться только президент национальной футбольной федерации, вице-президенты или генеральный секретарь УЕФА.

Суркис был членом исполкома УЕФА с 2004-го года. Таким образом, специалист не войдет в состав структурного элемента УЕФА впервые за 14 лет.

Ранее сообщалось, что УЕФА официально объявил о создании третьего еврокубка.