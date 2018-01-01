Григорий Суркис не будет избран в исполком УЕФА
Срок подачи заявок истек 7 декабря.
Член исполкома УЕФА Григорий Суркисне смог подать заявку на новые выборы в исполнительный комитет организации из-за отсутствия должности в Федерации футбола Украины. Срок подачи заявок истек вчера, 7 декабря.
Свою кандидатуру Суркис не смог выставить из-за новых правил, которые ввел президент УЕФА Александер Чеферин. Теперь в исполком могут баллотироваться только президент национальной футбольной федерации, вице-президенты или генеральный секретарь УЕФА.
Суркис был членом исполкома УЕФА с 2004-го года. Таким образом, специалист не войдет в состав структурного элемента УЕФА впервые за 14 лет.
Ранее сообщалось, что УЕФА официально объявил о создании третьего еврокубка.
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