Хет-трик Цыганкова позволил Динамо разгромить Карпаты

Киевское Динамо забило четыре безответных мяча в ворота Карпат.

Киевское Динамо в 18 туре Премьер-лиги на выезде разгромило Карпаты 4:0.

Хет-триком отличился 21-летний атакующий полузащитник Виктор Цыганков. Он забил в середине первого тайма, а также в начале и концовке второго. Еще один мяч в составе Динамо оформил Николай Шапаренко на 89-й минуте.

Динамо в этом году осталось сыграть только раз – 13 декабря в Киеве киевляне примут чешский Яблонец. При этом, подопечные Хацкевича досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Карпаты — Динамо 0:4

Голы: Цыганков, 28, 49, 90+1, Шапаренко, 89

Карпаты: Кучинский — Федецкий, Гуйе, Мехремич — Карраскаль, Эрбес (Понде, 70), Клец, Мякушко (Мирошниченко, 58) — Ди Франко — Швед (Лебеденко, 57), Гуцуляк

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 90+2) — Цыганков, Шапаренко, Вербич — Беседин (Дуэлунд, 90)

Предупреждения: Эрбес, Мехремич, Гуйе, Гуцуляк, Ди Франко — Беседин, Шапаренко, Шепелев, Вербич