Мариуполь - Шахтер 0:3 видео голов и обзор матча УПЛ

За 8 минут "горняки" забили три гола в ворота соперника.

Мариуполь - Шахтер: видео голов и обзор матча ФК Шахтер

Мариуполь принимал Шахтер в матче 18-го тура чемпионата Украины. До 62-й минуты зрители не увидели ни одного гола, однако за следующие 8 минут “горняки“ трижды поразили ворота хозяев поля и обеспечили себе уверенную победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь - Шахтер:

Мариуполь - Шахтер 0:3

Голы: Степаненко, 62, Мораес, 64, Марлос, 70



Мариуполь: Худжамов - Белый (Билоконь, 76), Дава (Бугай, 71), Яворский, Федорчук - Быков, Демири, Полегенько (Быковский, 82), Тищенко - Мишнев - Вакула.



Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Патрик, Степаненко - Болбат, Коваленко (Тотовицкий, 73), Дентиньо (Марлос, 20) - Мораес (Кайоде, 80).

Предупреждения: Яворский, Дава, Худжамов, Белый - Кривцов.