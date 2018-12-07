Мариуполь - Шахтер 0:3 видео голов и обзор матча УПЛ
За 8 минут "горняки" забили три гола в ворота соперника.
Мариуполь принимал Шахтер в матче 18-го тура чемпионата Украины. До 62-й минуты зрители не увидели ни одного гола, однако за следующие 8 минут “горняки“ трижды поразили ворота хозяев поля и обеспечили себе уверенную победу.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь - Шахтер:
Мариуполь - Шахтер 0:3
Голы: Степаненко, 62, Мораес, 64, Марлос, 70
Мариуполь: Худжамов - Белый (Билоконь, 76), Дава (Бугай, 71), Яворский, Федорчук - Быков, Демири, Полегенько (Быковский, 82), Тищенко - Мишнев - Вакула.
Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Патрик, Степаненко - Болбат, Коваленко (Тотовицкий, 73), Дентиньо (Марлос, 20) - Мораес (Кайоде, 80).
Предупреждения: Яворский, Дава, Худжамов, Белый - Кривцов.
Полная версия правил