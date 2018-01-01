Квартиру игрока Ворсклы в Полтаве обокрали

Вадима Сапая обокрали неизвестные.

В Полтаве, 6 декабря, ограбили квартиру защитника Ворсклы Вадима Сапая.

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Как сообщает издание sport.pl.ua, злоумышленники взломали входной замок и проникли в квартиру футболиста, когда его не было дома. Грабители вынесли из квартиры 7 тысяч евро и 8 тысяч долларов.

Напомним, что это уже второй подобный случай – в марте этого года в Полтаве была ограблена квартира нападающего Ворсклы Владислава Кулача.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и ПСЖ неизвестные ограбили дом игрока парижского клуба.