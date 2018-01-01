Динамо интересуется форвардом, который дважды забивал молодежной сборной Украины

Голландец может сменить клубную прописку.

Футболист бельгийского Остенде Ришайро Живкович может перейти в киевское Динамо, сообщает Het Nieuwsblad.

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Украинский клуб уже давно следит за форвардом и готов дать за него 1 млн. евро.

В Бельгию Ришайро перешел из Аякса летом 2017 года, и сумма трансфера тогда тоже составила 1 млн евро.

Живкович вызывался в молодежную сборную Голландии, где в 21 поединке забил шесть голов, два из которых были в воротах молодежной сборной Украины в рамках отборочной игры на ЧЕ-2019 (3:0).