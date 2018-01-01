Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо интересуется форвардом, который дважды забивал молодежной сборной Украины

Комментариев: 0
Голландец может сменить клубную прописку.
Ришайро Живкович
Ришайро Живкович
nu.nl

Футболист бельгийского Остенде Ришайро Живкович может перейти в киевское Динамо, сообщает Het Nieuwsblad.

Читай также: Шапаренко попал в сферу интересов турецкого клуба

Украинский клуб уже давно следит за форвардом и готов дать за него 1 млн. евро.

В Бельгию Ришайро перешел из Аякса летом 2017 года, и сумма трансфера тогда тоже составила 1 млн евро.

Живкович вызывался в молодежную сборную Голландии, где в 21 поединке забил шесть голов, два из которых были в воротах молодежной сборной Украины в рамках отборочной игры на ЧЕ-2019 (3:0).

 

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.nieuwsblad.be

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь