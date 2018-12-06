Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Седокова обвинила Хацкевича в ложных показаниях

Комментариев: 2
Бывшая жена Валентина Белькевича судится за наследство.
Анна Седокова и дочь Алина
Анна Седокова и дочь Алина
www.instagram.com/annasedokova/

Бывшая жена Валентина Белькевича Анна Седокова обвинила главного тренера Динамо Александра Хацкевича в обмане.

Певица уже много лет судится за наследство, которое осталось дочери Алине от отца, с женщиной, которая заявила, что имела сексуальные отношения с футболистом.

“Она пытается доказать, что у Валентина ничего не было. Что он был альфонсом и содержанцем. И это она, женщина, которая не работала ни одного дня, содержала одного из лучших футболистов страны, и, следовательно, купила квартиру, в которой жила я и наша дочь Алина.

Нас очень удивило поведение Саши Хацкевича, тренера Динамо. Он прошел с ним всю дорогу. Валентин был выдающимся футболистом, и не смейте это у него отнимать.

И его лучший друг Хацкевич, который говорил тексты на нашей свадьбе, сидел у меня на кухне и держал на руках мою маленькую дочь, приходит в суд и дает показания, что в это время Валентин получал зарплату всего 200-300 долларов в месяц. Что он содержанец, и нужно все забрать у ребенка.

Я надеюсь, руководство клуба и все фанаты команды узнают, как низко Вы поступаете. Вы же могли не участвовать в этом фарсе, не выступать против ребенка и родителей Валентина в суде. Но Вы пошли на это“, - написала Седокова на своей странице в Instagram.

Поделись:
Теги: футбол, Анна Седокова, Валентин Белькевич, Александр Хацкевич
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: instagram.com

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
M256    06.12.2018, 23:00
Оценка:  +1
M256
Хацкевич молодец, он был вхож в дом Белькевичей, наверное знал и видел как Седакова как пылесос все деньги вбирала, как она с ним обращалась после развода, и тут он умирает, и она прискакала за наследством, да уж, деньгами не перебирает, еще бы раскопала могилу и бижутерию бы сняла, прости господи...
РАЗГЕЛЬДЯЙ    06.12.2018, 22:43
Оценка:  +1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Бред
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь