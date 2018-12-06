Седокова обвинила Хацкевича в ложных показаниях

Бывшая жена Валентина Белькевича судится за наследство.

Бывшая жена Валентина Белькевича Анна Седокова обвинила главного тренера Динамо Александра Хацкевича в обмане.

Певица уже много лет судится за наследство, которое осталось дочери Алине от отца, с женщиной, которая заявила, что имела сексуальные отношения с футболистом.

“Она пытается доказать, что у Валентина ничего не было. Что он был альфонсом и содержанцем. И это она, женщина, которая не работала ни одного дня, содержала одного из лучших футболистов страны, и, следовательно, купила квартиру, в которой жила я и наша дочь Алина.

Нас очень удивило поведение Саши Хацкевича, тренера Динамо. Он прошел с ним всю дорогу. Валентин был выдающимся футболистом, и не смейте это у него отнимать.

И его лучший друг Хацкевич, который говорил тексты на нашей свадьбе, сидел у меня на кухне и держал на руках мою маленькую дочь, приходит в суд и дает показания, что в это время Валентин получал зарплату всего 200-300 долларов в месяц. Что он содержанец, и нужно все забрать у ребенка.

Я надеюсь, руководство клуба и все фанаты команды узнают, как низко Вы поступаете. Вы же могли не участвовать в этом фарсе, не выступать против ребенка и родителей Валентина в суде. Но Вы пошли на это“, - написала Седокова на своей странице в Instagram.