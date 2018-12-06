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Гримм: Возможно, представители клубов недовольны моей работой

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Президент УПЛ сообщил, что не понимал обсуждений на русском и украинском языках.
Томас Гримм
Томас Гримм
ukrinform.ua

Президент УПЛ Томас Гримм поделился своим мнением по поводу срыва собрания участников УПЛ.

“Я не понимал всего, что говорили на русском и украинском языках. Возможно, представители команд действительно выражали недовольство моей работой.

Все могут свободно выражать свое мнение. Если они считают, что мне нужно уйти с поста президента УПЛ, они могут внести этот вопрос на рассмотрение следующего собрания, которое состоится 20 декабря.

Я разочарован, что сегодня некоторые клубы не приехали. Не понимаю, как могло такое случиться. Это первый случай в моей карьере, когда сборы не состоялась из-за отсутствия кворума", - прокомментировал ситуацию Гримм.

 

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Теги: футбол, УПЛ, Томас Гримм
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Источник: footballua.tv

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