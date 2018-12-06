Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевчука дисквалифицировали на один матч

Комментариев: 0
КДК ФФУ наказал тренера Олимпика.
Вячеслав Шевчук
Вячеслав Шевчук
ua-football.com

КДК ФФУ принял решение дисквалифицировать главного тренера донецкого Олимпика Вячеслава Шевчука на один матч.

Таким образом, он не сможет помочь своим подопечным с тренерской скамьи в поединке против Десны в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Решение было принято после удаления украинского наставника в конце дерби с донецким Шахтером (2:2), где Шевчук был недоволен незафиксированным положением “вне игры“ у бразильского футболиста “горняков“ Мораеса, когда тот забивал гол.

Кроме того, Шевчук и главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поругались после матча.

Поделись:
Теги: футбол, Вячеслав Шевчук, Олимпик, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: upl.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь