Шевчука дисквалифицировали на один матч
КДК ФФУ наказал тренера Олимпика.
КДК ФФУ принял решение дисквалифицировать главного тренера донецкого Олимпика Вячеслава Шевчука на один матч.
Таким образом, он не сможет помочь своим подопечным с тренерской скамьи в поединке против Десны в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги.
Решение было принято после удаления украинского наставника в конце дерби с донецким Шахтером (2:2), где Шевчук был недоволен незафиксированным положением “вне игры“ у бразильского футболиста “горняков“ Мораеса, когда тот забивал гол.
Кроме того, Шевчук и главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поругались после матча.
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