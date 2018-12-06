Клубы УПЛ сорвали собрание команд

На собрание приехало только пять клубов.

В четверг, 6 декабря, должно было состояться общее собрание участников УПЛ, которое было инициировано Лигой. Клубы должны обсудить и принять решение о двух важных вопросов - о возможном расширении УПЛ до 16 клубов, а также вопрос, связанный с борьбой с договорными матчами в Украине.

Однако собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума. Изначально свое присутствие на мероприятии подтвердили представители всех клубов УПЛ, однако затем половина из них просто не приехала, что в итоге привело к срыву собрания.

“Шесть клубов не доехали. Четыре из них сказали, что у них машины поломались. Теперь принять никакие решения не можем“, - рассказал гендиректор Зари Сергей Рафаилов.

“По имеющейся информации, в клубы сегодня утром поступали звонки с призывом не участвовать в запланированном собрании. Также появлялась информация, что такие звонки поступали от сотрудников или представителей украинской Премьер-Лиги. Официально заявляем, что никто из УПЛ таких звонков не делал, и не призывал клубы не участвовать в собрании. Эта информация не соответствует действительности.

Учитывая критическую необходимость принятия решений по вопросам, которые были вынесены на повестку дня сегодняшних собрания, Лига назначила дату проведения новых общего собрания участников УПЛ на 20 декабря 2018 года“, - говорится в сообщении на сайте УПЛ.

“Я уже назвал эту ситуацию цирком. Все остальное я скажу в лицо своим коллегам без камер. Так поступать несолидно по отношению к украинскому футболу. Последние много лет такая тенденция, что у нас две лиги. Первая - это два гранда, которые борются за чемпионство. Другие - это мы, простые смертные, которые пытаются отстоять свое мнение“, - заявил гендиректор Карпат Олег Смалийчук.

Добавим, что шестью клубами, которыми не явились на собрание, стали Шахтер, Мариуполь, Черноморец, Ворскла, Александрия и Львов.