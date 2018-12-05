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Палкин поблагодарил Суркиса за возможность сыграть матч Шахтера в Киеве

Комментариев: 3
Матч Шахтер - Лион пройдет на НСК Олимпийский.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выразил свою благодарность президенту киевского Динамо Игорю Суркису за поддержку в проведении заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против Лиона на НСК Олимпийский.

Палкин опубликовал соответствующую запись в своем Facebook.

Напомним, УЕФА решил перенести матч Шахтер - Лион из Харькова в Киев на НСК Олимпийский.

Ранее сообщалось, что Шахтер вернет деньги болельщикам, которые приобрели билеты на матч с французами в Харькове.

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Теги: Сергей Палкин, Шахтер Донецк, Игорь Суркис, Динамо Киев, НСК Олимпийский, футбол, Лига Чемпионов
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.12.2018, 14:36
Оценка:  0
гость
Благодаря "ГАРАНТУ", матч не пройдет в Харькове!!!!
гость  (аноним)  05.12.2018, 14:18
Оценка:  0
гость
В Париже надо вводить военное положение. Там пол города разнесли и ничего.
apollon    05.12.2018, 13:58
Оценка:  0
apollon
Да нормуль пойем всем Киевом за Лион поболеем))))) Спасибо суркам!
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