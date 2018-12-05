Палкин поблагодарил Суркиса за возможность сыграть матч Шахтера в Киеве

Матч Шахтер - Лион пройдет на НСК Олимпийский.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выразил свою благодарность президенту киевского Динамо Игорю Суркису за поддержку в проведении заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против Лиона на НСК Олимпийский.

Палкин опубликовал соответствующую запись в своем Facebook.

Напомним, УЕФА решил перенести матч Шахтер - Лион из Харькова в Киев на НСК Олимпийский.

Ранее сообщалось, что Шахтер вернет деньги болельщикам, которые приобрели билеты на матч с французами в Харькове.