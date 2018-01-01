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Прогулка по раздевалке Шахтера: как "горняки" готовятся к выходу на поле

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Узнайте, сколько пар бутс у Тайсона и перчаток у Андрея Пятова.

Раздевалка Шахтера
Раздевалка Шахтера
ФК Шахтер

Шахтер на своем официальном канале в YouTube провел увлекательную экскурсию по своей раздевалке.

Ведущая клубного канала Шахтера Дарья Ракицкая разобралась во всех тонкостях подготовки к матчам. Девушка выяснила, почему Тайсон сидит на особенном месте, сколько пар бутс у футболистов и как они выбирают шипы, какая музыка играет в раздевалке и многое другое.

Напомним, что матч 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер - Лион игроки донецкого клуба не смогут провести в Харькове. УЕФА официально перенес этот поединок в Киев на НСК Олимпийский. Встреча состоится в среду, 12-го декабря.

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Теги: Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, видео
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