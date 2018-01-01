Соперник Украины в отборе на Евро-2020 уволил главного тренера

Наставник сборной Литвы покинул должность.

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас, который пришел в команду в 2016 году, покинул свою должность. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Литвы.

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“Мы благодарим Эдгараса и его штаб за профессионализм и преданность, которую они показали. Желаем успехов в дальнейшей карьере и достичь новых вершин“, - говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Сейчас сборная Литвы находится в поиске нового наставника.

Под руководством Янкаускаса сборная Литвы провела 29 матчей, из которых выиграла всего 3 поединка, 5 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение.

Напомним, сборная Литвы стала соперником Украины в отборе на Евро-2020. Календарь матчей квалификации можно посмотреть здесь.