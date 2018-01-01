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Динамо победило Черноморец

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В Киеве завершился поединок 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
Динамо - Черноморец
Динамо - Черноморец
ФК Динамо

Динамо победило одесский Черноморец в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.

Оба гола в матче были забиты с пенальти – сперва с одиннадцатиметровой отметки был точен Виктор Цыганков, а во втором тайме киевляне дали пробить вышедшему на замену Артему Беседину. Форвард долгое время отсутствовал из-за травмы, и, по всей видимости, партнеры по команде решили таким образом поддержать футболиста.

Таким образом, подопечные Хацкевича (35 очков) сохранили отставание от Александрии (36) и сократили – от Шахтера (42), который в последней встрече сыграл вничью с Олимпиком.

Динамо – Черноморец 2:0
Голы: Цыганков, 21 (с пенальти), Беседин, 61 (с пенальти)

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Че Че (Сидорчук, 62) – Цыганков, Шапаренко (Дуэлунд, 81), Сидклей (Беседин, 46) – Вербич

Черноморец: Кожухарь – Рыжук, Грачев, Мищенко, Трубочкин (Татарков, 80) – Мусолитин (Хамелюк, 90), Бабенко – Норенков, Семенив, Чорний – Коваль

Предупреждения: Беседин, Сидорчук, Шабанов, Цыганков – Норенков, Грачев, Семенив, Мусолитин, Коваль

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Теги: футбол, УПЛ, Динамо, Черноморец
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