Динамо победило Черноморец
Динамо победило одесский Черноморец в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.
Оба гола в матче были забиты с пенальти – сперва с одиннадцатиметровой отметки был точен Виктор Цыганков, а во втором тайме киевляне дали пробить вышедшему на замену Артему Беседину. Форвард долгое время отсутствовал из-за травмы, и, по всей видимости, партнеры по команде решили таким образом поддержать футболиста.
Таким образом, подопечные Хацкевича (35 очков) сохранили отставание от Александрии (36) и сократили – от Шахтера (42), который в последней встрече сыграл вничью с Олимпиком.
Динамо – Черноморец 2:0
Голы: Цыганков, 21 (с пенальти), Беседин, 61 (с пенальти)
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Че Че (Сидорчук, 62) – Цыганков, Шапаренко (Дуэлунд, 81), Сидклей (Беседин, 46) – Вербич
Черноморец: Кожухарь – Рыжук, Грачев, Мищенко, Трубочкин (Татарков, 80) – Мусолитин (Хамелюк, 90), Бабенко – Норенков, Семенив, Чорний – Коваль
Предупреждения: Беседин, Сидорчук, Шабанов, Цыганков – Норенков, Грачев, Семенив, Мусолитин, Коваль
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