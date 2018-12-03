Вербич: У меня были предложения из топ-чемпионатов
Футболист рассказал, почему выбрал украинский клуб.
Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич рассказал о том, какие варианты продолжения карьеры у него были.
“Больше всего предложений поступало из Италии, а также был вариант из Англии.
Я был готов переехать в топ-чемпионат, но при этом чувствовал, что мне нужно развиваться в тактическом плане. Так что я подумал, что Динамо станет лучшим местом для этого. Кроме того, Динамо - клуб с куда большими амбициями, нежели Копенгаген.
Теперь переход в топ-чемпионат из Динамо будет уже на более приятных условиях, чем это могло быть в случае с Копенгагеном“, - сказал Вербич в эфире программы “Профутбол“.
Ранее словенец раскритиковал поведение Тараса Степаненко в матче против Динамо.
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