Вербич: Степаненко вел себя как девочка в матче против Динамо

Игрок киевского клуба раскритиковал одного из лидеров "горняков".

Игрок киевского Динамо Беньямин Вербич рассказал о конфликте с игроком Шахтера Тарасом Степаненко, который произошел в конце матча 14-го тура УПЛ (1:2).

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“Степаненко повел себя, как девочка. Судья даже не увидел, что Кендзера сыграл рукой. Я не понимаю, почему Степаненко просто не продолжил играть. После матча я понял, что он явно хотел ослабить соперника красной карточкой. Именно после удаления Шахтер забил решающий гол.

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Действия Степаненко были положительными для его команды, но меня он разозлил. На поле он - очень неприятный футболист“, – заявил Вербич в эфире программы Профутбол.

Напомним, Шахтер на последних минутах вырвал победу у Динамо в матче 14-го тура УПЛ, который состоялся 3 ноября. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка, а также видео удаления Томаша Кендзеры.