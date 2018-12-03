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Вербич: Степаненко вел себя как девочка в матче против Динамо

Комментариев: 2
Игрок киевского клуба раскритиковал одного из лидеров "горняков".
Тарас Степаненко в матче против Динамо
Тарас Степаненко в матче против Динамо
ФК Шахтер

Игрок киевского Динамо Беньямин Вербич рассказал о конфликте с игроком Шахтера Тарасом Степаненко, который произошел в конце матча 14-го тура УПЛ (1:2).

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“Степаненко повел себя, как девочка. Судья даже не увидел, что Кендзера сыграл рукой. Я не понимаю, почему Степаненко просто не продолжил играть. После матча я понял, что он явно хотел ослабить соперника красной карточкой. Именно после удаления Шахтер забил решающий гол.

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Действия Степаненко были положительными для его команды, но меня он разозлил. На поле он - очень неприятный футболист“, – заявил Вербич в эфире программы Профутбол.

Напомним, Шахтер на последних минутах вырвал победу у Динамо в матче 14-го тура УПЛ, который состоялся 3 ноября. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка, а также видео удаления Томаша Кендзеры.

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Теги: Тарас Степаненко, Шахтер, Беньямин Вербич, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.12.2018, 14:22
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гость
Бля,чё за телка за мусоров играет? Она ж походу ещё и гол забила. Пиздoс
гость  (аноним)  03.12.2018, 14:03
Оценка:  0
гость
болею за шахту, но тут согласен. его и ракицкого гнать сраной метлой
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