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Шевчук в грубой форме рассказал о конфликте с Фонсекой

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Наставник Олимпика заявил, что не даст в обиду ни себя, ни свою команду.
Вячеслав Шевчук
Вячеслав Шевчук
ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук эмоционально рассказал о конфликте с наставником Шахтера Паулу Фонсекой.

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“Фонсека сказал в мой адрес, что играла одна команда. Мне было очень обидно. Он не имеет права такого говорить. Он здесь 2 года, я сыграл за Шахтер 13 лет. Я, бл*ть, сердцем и телом отдавал всего себя. Всегда. Я на каждой тренировке отдавался, об этом все знают, президент клуба, все игроки знают, какой я игрок, какой я человек.

Я всегда говорю все в глаза, и мне это неприятно было. Мне неприятно и то, что сказал ассистент Фонсеки. Я не дам себя в обиду, и Олимпик тоже. Я буду всех защищать. По-другому не будет, и не важно, кто это будет“, – прокомментировал ситуацию Шевчук на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что матч Шахтер - Олимпик завершился со счетом 2:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка, а также видео грубого фола Тайсона против Гая.

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Теги: Вячеслав Шевчук, Олимпик, Паулу Фонсека, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, конфликт
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