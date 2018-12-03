Шахтер - Олимпик: видео грубого фола Тайсона против Гая
Тайсон получил желтую карточку за фол против Алексея Гая.
Матч 17-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Олимпиком завершился со счетом 2:2, однако запомнился не столько голами, сколько нарушениями со стороны "горняков".
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На 96-й минуте донецкого дерби капитан Шахтера отличился грубейшим фолом против Алексея Гая, ударив соперника сзади по ногам. За это нарушение арбитр показал бразильцу желтую карточку.
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Напомним, после матча наставник Олимпика Вячеслав Шевчук поругался с главным тренером Шахтера Паулу Фонсекой.
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