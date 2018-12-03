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Ярмоленко: Уже неделю по ночам играю в футбол

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Андрей Ярмоленко рассказал, что во снах он забивает голы.
Андрей Ярмоленко (в центре)
Андрей Ярмоленко (в центре)
whufc.com/

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал, что по ночам ему снится, как он играет в футбол и забивает голы.

"Я не знаю, когда вернусь на поле, просто выполняю все предписания врачей. Вернуться нужно еще сильнее, и я на это нацеливаюсь. Силы есть. Хочу работать, работать и еще раз работать.

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Первые две недели без футбола прошли еще как-то спокойно. Голова была забита травмой, операцией и так далее. Но когда все пришло в норму, стало сложнее. Я уже неделю по ночам играю в футбол. Снится, как забиваю голы.

Просыпаюсь, а на ноге этот замечательный сапог, который всегда со мной, — и сразу становится обидно. Может, нужно футбола меньше смотреть, но я без этого не могу. Подтягиваю тактическую подготовку", - приводит слова Ярмоленко Команда №1.

Напомним, украинский игрок Вест Хэма выбыл как минимум на полгода из-за травмы ахилла.

Сообщалось, что английский клуб планирует заменить Ярмоленко игроком Герты.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, Украина, вне игры, травма
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