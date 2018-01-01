Экс-игрока Черноморца привлекли к ответственности за кражу алкоголя

Андрей Чернов получил условный срок.

Экс-футболист Андрей Чернов, завершивший профессиональную карьеру в 2008 году, привлечен к уголовной ответственности по решению Киевского районного суда города Одессы.

В соответствии с материалами дела, 17 августа 2018 года Чернов в одном из супермаркетов Одессы "вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на тайное хищение чужого имущества. Реализуя преступный умысел, обвиняемый вместе с неустановленным лицом, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, тайно похитили три бутылки вина. Однако довести свой преступный умысел они не смогли по причинам, не зависящим от их воли, так как были задержаны сотрудниками охраны магазина".

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Чернов признал свою вину, и суд призвал его к уголовной ответственности за кражу по предварительному сговору. Бывший футболист получил 1 год условно, сообщается в Едином реестре судебных решений.

39-летний экс-защитник выступал в Черноморце, Карпатах, киевском Арсенале и других клубах, а также вызывался в молодежную сборную Украины. На данный момент Чернов работает в тренерском штабе СДЮШОР Черноморца.

Ранее сообщалось, что суд определил наказание экс-игроку Волыни Дмитрию Задерецкому за избиение девушки.