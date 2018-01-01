Защитник Олимпика раскритиковал судейство в матче с Шахтером

Евгений Пасич назвал работу судей отвратительной.

Полузащитник Олимпика Евгений Пасич подвергнул критике судейство в матче 17-го тура чемпионата Украины против Шахтера (2:2).

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"Судейство в этом матче было отвратительным. Данченко сыграл рукой, Тайсону нужно было показывать чистую красную карточку – он специально ударил нашего игрока сзади по ногам. Второй гол Шахтера – это вообще чистейшее положение вне игры. Мораес забрался в офсайд на целый метр.

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Спор с боковым арбитром? Он сказал, что засчитал гол, потому что наш игрок продлил мяч на Мораеса. После того, как я ему сказал, что это не так, он позвал главного рефери, но они оба в итоге ничего не решили. Обидно, конечно, ведь у нас забрали победу, которую мы уже держали в руках", – приводит слова Пасича официальный сайт Олимпика.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Шахтер - Олимпик.

Ранее сообщалось, что наставники Олимпика и Шахтера поругались после этого поединка.