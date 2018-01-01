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Шахтер - Олимпик 2:2 видео голов и обзор матча

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Шахтер с трудом сумел взять хотя бы одно очко в матче с Олимпиком.

Шахтер - Олимкип: видео голов и обзор матча
Шахтер - Олимкип: видео голов и обзор матча
Фк Шахтер Донецк

Шахтер принимал Олимпик в рамках 17-го тура чемпионата Украины. "Горнякам" дважды по ходу матча пришлось отыгрываться, однако вырвать победу так и не сумели.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Олимпик:

Шахтер - Олимпик 2:2
Голы: Мораес, 7, 90+2 - Е. Пасич, 2, Балашов, 67

Шахтер: Пятов - Данченко, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 27), Исмаили - Майкон, Степаненко (Патрик, 69) - Болбат (Коваленко, 65), Нем, Тайсон - Мораес.

Олимпик: Махновский - Е. Пасич, Гришко, Снурницын, Цымбалюк - Гай, Ксенз - Политыло, Кольцов (Кравченко, 90+5), Балашов - Дегтярев (Тейшейра, 90+1).

Предупреждения: Степаненко, Майкон, Мораес, Тайсон, Патрик - Кольцов, Махновский, Политыло

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Теги: Шахтер Донецк, Олимпик, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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