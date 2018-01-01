Шахтер - Олимпик 2:2 видео голов и обзор матча

Шахтер с трудом сумел взять хотя бы одно очко в матче с Олимпиком.

Шахтер - Олимкип: видео голов и обзор матча Фк Шахтер Донецк Шахтер принимал Олимпик в рамках 17-го тура чемпионата Украины. "Горнякам" дважды по ходу матча пришлось отыгрываться, однако вырвать победу так и не сумели. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Олимпик: Шахтер - Олимпик 2:2

Голы: Мораес, 7, 90+2 - Е. Пасич, 2, Балашов, 67 Шахтер: Пятов - Данченко, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 27), Исмаили - Майкон, Степаненко (Патрик, 69) - Болбат (Коваленко, 65), Нем, Тайсон - Мораес.



Олимпик: Махновский - Е. Пасич, Гришко, Снурницын, Цымбалюк - Гай, Ксенз - Политыло, Кольцов (Кравченко, 90+5), Балашов - Дегтярев (Тейшейра, 90+1). Предупреждения: Степаненко, Майкон, Мораес, Тайсон, Патрик - Кольцов, Махновский, Политыло

Горемыкина Екатерина