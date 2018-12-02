Павелко – о жеребьевке отбора на Евро-2020: Хотелось бы получить соперников попроще

Президент ФФУ считает, что у национальной сборной есть прекрасная возможность проверить свои силы.

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2020.

“Хороший жребий, у нас - сильная группа. Для наших болельщиков, уверен, будет интересным матч против действующих чемпионов Европы - португальцев. Три команды - победители групп Лиги наций, что делает конкуренцию высокой, а матчи - зрелищными.

Наша цель - попасть на чемпионат Европы, который впервые в истории пройдет в 12-ти разных странах. Мы должны поддержать нашу сборную. Призываю всех болельщиков уделить максимум внимания национальной команде. Надо создать такую атмосферу, чтобы сборная чувствовала настоящую поддержку и показала достойную игру и положительный результат с сильными соперниками. Группа непростая, команды будут ставить цель отбирать очки друг у друга.

Сербия? Мы хорошо знаем эту команду, не так давно сы играли с ней в Харькове. Да, возможно, хотелось, чтобы нам достались соперники попроще, но у нас есть возможность проверить свои силы и показать нашу лучшую игру, которую мы уже видели в исполнении сборной в последних матчах“, - цитирует Павелко сайт ФФУ.

Напомним, по результатам жеребьевки квалификационного раунда Евро-2020 сборная Украины попала в группу B, где компанию ей составили Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.