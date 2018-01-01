Фонсека рассказал о знакомстве со своей украинской женой

Португальцу нравится жить в Украине.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал, как познакомился со своей украинской женой, а также о том, как ему живется в Украине.

“Я счастливчик, потому что она - пресс-секретарь моего президента, президента клуба Рината Ахметова. Мы познакомились по дороге на один из матчей в Харькове. Так все и началось“.

На вопрос о том, останется ли португалец в Украине, учитывая, что вместе с новой женой они ждут пополнения, специалист ответил, что пока останется в Украине.

“В ближайший год я точно буду в Украине, а после завершения контракта могу оказаться где угодно - в Китае или Испании. Но я очень люблю Украину. Мне нравится жить в Киеве, это отличный город, все люди чрезвычайно добры ко мне. Я чувствую себя здесь как дома“, - сказал Фонсека в интервью программе “Светская жизнь с Екатериной Осадчей“.

Ранее Фонсека заявил, что уважает Луческу, но Шахтер - его команда.