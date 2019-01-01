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Караваев – о жеребьевке отбора к Евро-2020: Мы можем победить в группе

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Футболист не считает, что жребий сильно удачный.
Александр Караваев
Александр Караваев
dynamo.kiev.ua

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился своим мнением по поводу жеребьевки отборочного раунда Евро-2020.

“Не могу сказать, что жребий сильно удачный. Сборная Португалии - действующие чемпионы Европы. Остальные соперники более-менее равные. Будет интересно сыграть со всеми.
Понимал, что один из наших соперников будет точно командой топ-уровня, поэтому было без разницы, кто попадется. Сборная Португалии находится на одном уровне с Германией или Нидерландами. У сборной Сербии очень сбалансированная команда, с ними будет тяжело играть.

Литва и Люксембург? Даже команды, у которых самый низкий рейтинг, могут отобрать очки у сильных сборных.

Можно ли выиграть эту группу? Почему бы и нет, у нас за последнее время сложилась определенная тенденция - мы играем в основном на победу. Мы приложим все усилия, чтобы выйти на Евро-2020“, - сказал Караваев.

Напомним, по результатам жеребьевки квалификационного раунда Евро-2020 сборная Украины попала в группу B, где компанию ей составили Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Александр Караваев, Евро-2020
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Источник: Футбол 1

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