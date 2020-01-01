Шахтер посетил детскую больницу в Харькове

"Горняки" подарили учреждению новое оборудование.

1 декабря главный тренер Шахтера Паулу Фонсека в компании футболистов Сергея Кривцова, Тараса Степаненко и Жуниора Мораеса посетили Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1.

“Приезжаю сюда уже третий год, и для меня такой прием - огромная честь. Я очень растроган и своим именем на ступеньке, и фотографией с ребенком, и масками. Этот момент навсегда в моем сердце. Огромное вам спасибо за такие эмоции! Здесь делают лучшую работу, которая только возможна, - следят за здоровьем детей“ - сказал Фонсека.

Это уже пятый визит “горняков“ в это медучреждение. В целом благотворительный вклад Шахтера за 5 лет составил порядка 1 миллиона 150 тысяч гривен. Квалифицированную помощь благодаря подаренному оборудованию получили свыше 15 тысяч детей.

На этот раз гости прибыли также не с пустыми руками. Шахтер подарил ОДКБ № 1 немецкое оборудование стоимостью 275 тысяч гривен.