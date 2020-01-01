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Тренер сборной Португалии: Украина всегда доставляет проблемы своим соперникам

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Фернанду Сантуш отметил, что играть против сборной Украины будет непросто.
Фернанду Сантуш
Фернанду Сантуш
Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Евро-2020, которая состоялась в Дублине.

"В нашей группе на две путевки будут претендовать три команды, Португалия одна из них. Мы избежали встречи с Германией, но ведь можно сказать, что это Германия избежала встречи с нами. Украина и Сербия сложные соперники, обе команды в Лиге наций добились повышения.

Украина всегда доставляет проблемы своим соперникам. Также не будет просто с Литвой и Люксембургом, который сейчас на подъеме. У нас сложная группа, и нужно быть к этому готовым", - приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко также прокомментировал результаты жеребьевки.

Напомним, наша команда сыграет в группе B с действующим чемпионом Европы сборной Португалии, а также Сербией, Литвой и Люксембургом.

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Теги: Фернанду Сантуш, сборная Португалии по футболу, сборная Украины по футболу, футбол, жеребьевка, Евро-2020
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