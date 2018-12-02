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Шевченко - о группе отбора на Евро-2020: Мы знали, что простых команд не будет

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Главный тренер сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
uefa.com

В Дублине состоялась жеребьевка квалификации Евро-2020, по итогам которой сборная Украины попала в группу B вместе с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.

Результаты жеребьевки прокомментировал наставник национальной команды Андрей Шевченко.

“Мы знали, что простых команд не будет. Из третьей корзины, наверное, нам выпала самая сильная команда из возможных - Сербия. Да еще и чемпионы Европы... Но у нас тоже сильная команда. Будем стараться решить свою задачу.

Будем готовиться, чтобы не уступить ни одной из этих команд. Самое главное, чтобы наши лидеры подошли к этим очень важным матчам в полной боевой готовности. Посмотрим, какой будет календарь, и начнем планировать, как выходить из этой группы“, – приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Полные результаты жеребьевки можно посмотреть здесь.

Ранее Андрей Шевченко подвел итоги этого года для сборной Украины.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, Евро-2020, футбол, жеребьевка
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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    02.12.2018, 15:25
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Духовный_скреп
Андрюша,не смеши хоть ты.
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