Шевченко - о группе отбора на Евро-2020: Мы знали, что простых команд не будет

Главный тренер сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки.

В Дублине состоялась жеребьевка квалификации Евро-2020, по итогам которой сборная Украины попала в группу B вместе с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.

Результаты жеребьевки прокомментировал наставник национальной команды Андрей Шевченко.

“Мы знали, что простых команд не будет. Из третьей корзины, наверное, нам выпала самая сильная команда из возможных - Сербия. Да еще и чемпионы Европы... Но у нас тоже сильная команда. Будем стараться решить свою задачу.

Будем готовиться, чтобы не уступить ни одной из этих команд. Самое главное, чтобы наши лидеры подошли к этим очень важным матчам в полной боевой готовности. Посмотрим, какой будет календарь, и начнем планировать, как выходить из этой группы“, – приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Полные результаты жеребьевки можно посмотреть здесь.

Ранее Андрей Шевченко подвел итоги этого года для сборной Украины.