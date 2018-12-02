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Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе в отборе турнира

Комментариев: 2
Украина попала в группу В.
Украина узнала соперников по группе в квалификации Евро-2020
Украина узнала соперников по группе в квалификации Евро-2020
ФФУ

В Дублине состоялась жеребьевка квалификации Евро-2020.

Из шести корзин сформировали 10 групп. В одной корзине с Украиной находились Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Дания, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия и Швеция, поэтому эти команды автоматически не могли стать нашими соперниками.

По итогам жеребьевки, Украина оказалась в группе В вместе с Португалией, действующим чемпионом Европы, а также Сербией, Литвой и Люксембургом.

Все группы можно посмотреть здесь.

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Теги: сборная Украины по футболу, Евро-2020, жеребьевка, футбол
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    02.12.2018, 14:38
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Если не занять 2 место в этой группе,на ЧЕ нечего делать.
Колишній-східняк    02.12.2018, 14:21
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Можно пройти...
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