Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе в отборе турнира

Украина попала в группу В.

Украина узнала соперников по группе в квалификации Евро-2020 ФФУ

В Дублине состоялась жеребьевка квалификации Евро-2020.

Из шести корзин сформировали 10 групп. В одной корзине с Украиной находились Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Дания, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия и Швеция, поэтому эти команды автоматически не могли стать нашими соперниками.

По итогам жеребьевки, Украина оказалась в группе В вместе с Португалией, действующим чемпионом Европы, а также Сербией, Литвой и Люксембургом.

Все группы можно посмотреть здесь.