Агент: Селезнева перевели в дубль и заставляют поддерживать форму на огороде с детьми

Украинского нападающего не пускают тренироваться с основой Акхисара.

Агент украинского нападающего турецкого Акхисар Беледие Евгения Селезнева, Иван Пироженко, прокомментировал ситуацию с отсутствием игрового времени у его клиента.

"Ситуация с сегодняшним положением Евгения в Акхисар Беледие очень неприятная. Клуб ведет себя непрофессионально по отношению к футболисту, а ведь Евгений помог команде впервые в истории выиграть трофеи, пробиться в еврокубки.

Ситуация ухудшилась еще летом, когда из команды ушел тренер Окан Бурук. С ним просто не продлили соглашение. Пришел боснийский тренер, продержавшийся три месяца. А потом команду возглавил настоящий физрук. За два месяца он своими интригами развалил Акхисар Беледие.

Селезнев переведен в дубль, его не пускают на базу первой команды, заставляя поддерживать форму на огороде с детьми. Никто ничего нам в лицо не объяснял. Мы готовы принять решение и уйти с поднятой головой. Нужно уметь расставаться красиво.

Мы с чистым сердцем скажем: "Спасибо, Акхисар. Ты и твои невероятные болельщики навсегда останутся в наших сердцах". И каждый пойдет своей дорогой", – сказал Пироженко.

33-летний украинец в текущем сезоне провел 11 матчей в составе Акхисар Беледие, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.