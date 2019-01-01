Агент: Селезнева перевели в дубль и заставляют поддерживать форму на огороде с детьми
Агент украинского нападающего турецкого Акхисар Беледие Евгения Селезнева, Иван Пироженко, прокомментировал ситуацию с отсутствием игрового времени у его клиента.
"Ситуация с сегодняшним положением Евгения в Акхисар Беледие очень неприятная. Клуб ведет себя непрофессионально по отношению к футболисту, а ведь Евгений помог команде впервые в истории выиграть трофеи, пробиться в еврокубки.
Ситуация ухудшилась еще летом, когда из команды ушел тренер Окан Бурук. С ним просто не продлили соглашение. Пришел боснийский тренер, продержавшийся три месяца. А потом команду возглавил настоящий физрук. За два месяца он своими интригами развалил Акхисар Беледие.
Селезнев переведен в дубль, его не пускают на базу первой команды, заставляя поддерживать форму на огороде с детьми. Никто ничего нам в лицо не объяснял. Мы готовы принять решение и уйти с поднятой головой. Нужно уметь расставаться красиво.
Мы с чистым сердцем скажем: "Спасибо, Акхисар. Ты и твои невероятные болельщики навсегда останутся в наших сердцах". И каждый пойдет своей дорогой", – сказал Пироженко.
33-летний украинец в текущем сезоне провел 11 матчей в составе Акхисар Беледие, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
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