Игрок Карпат стал лучшим футболистом УПЛ в ноябре

Марьян Швед обошел своих соперников.

Хавбек львовских Карпат Марьян Швед стал лучшим футболистом Украинской Премьер-Лиги в ноябре.

Молодой игрок в борьбе за приз обошел Николая Шапаренко (Динамо Киев), Андрея Цурикова (Александрия), Артема Гордиенко (Заря), Виктора Цыганкова (Динамо Киев), Исмаили (Шахтер), Андрея Запорожана (Александрия), Александра Филиппова (Десна).

В этом сезоне 21-летний Швед провел 15 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Карпаты сообщили причину ухода главного тренера.