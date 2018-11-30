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Игрок Карпат стал лучшим футболистом УПЛ в ноябре

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Марьян Швед обошел своих соперников.
Марьян Швед
Марьян Швед
upl.ua

Хавбек львовских Карпат Марьян Швед стал лучшим футболистом Украинской Премьер-Лиги в ноябре.

Молодой игрок в борьбе за приз обошел Николая Шапаренко (Динамо Киев), Андрея Цурикова (Александрия), Артема Гордиенко (Заря), Виктора Цыганкова (Динамо Киев), Исмаили (Шахтер), Андрея Запорожана (Александрия), Александра Филиппова (Десна).

В этом сезоне 21-летний Швед провел 15 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Карпаты сообщили причину ухода главного тренера.

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Теги: футбол, УПЛ, Марьян Швед, Карпаты
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Источник: upl.ua

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