Горячая жена Морозюка показала новый вид тверка вниз головой

Ирина Морозюк порадовала своих подписчиков в социальных сетях.

Жена игрока киевского Динамо Николая Морозюка Ирина постоянно радует поклонников откровенными фотографиями и видео.

В этот раз девушка решила удивить фанатов новым видом тверка, который станцевала вниз головой. Ирина опубликовала свой эффектный танец в Stories в Instagram, и ролик разлетелся по Сети.

Отметим, что тверк – это направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти полностью неподвижны.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк провела фотосессию в белье в компании накачанных парней.