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Горячая жена Морозюка показала новый вид тверка вниз головой

Комментариев: 2
Ирина Морозюк порадовала своих подписчиков в социальных сетях.
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
instagram.com/irina_moroziuk/

Жена игрока киевского Динамо Николая Морозюка Ирина постоянно радует поклонников откровенными фотографиями и видео.

В этот раз девушка решила удивить фанатов новым видом тверка, который станцевала вниз головой. Ирина опубликовала свой эффектный танец в Stories в Instagram, и ролик разлетелся по Сети.

Отметим, что тверк – это направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти полностью неподвижны.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк провела фотосессию в белье в компании накачанных парней.

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Теги: Ирина Морозюк, Николая Морозюк, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, видео, тверк, танцы
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Комментариев (2)
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SAN-SAN    30.11.2018, 15:24
Оценка:  0
SAN-SAN
Не ну скажите, ну не й....ая?
VinsBad    30.11.2018, 14:56
Оценка:  +1
VinsBad
какой капец(( вот интересно, у таких в голове есть хоть что-то?
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