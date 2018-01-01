Наши в еврокубках: удаление Хачериди в начале матча и отсутствие шансов на евровесну

Обзор выступлений украинских легионеров в пятом туре группового этапа еврокубков.

Неделя для украинских легионеров в еврокубках выдалась очень удачной как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы.

Из 11 украинских футболистов, чьи клубы играют в групповых этапах еврокубков, восемь появились на поле в пятом туре, но клубы только двоих из них обеспечили себе еврокубковую весну, тогда как в основном все команды "пролетают" мимо плей-офф.

Александр Зинченко второй матч Лиги чемпионов подряд вышел со стартовых минут против Лиона. Как обычно, Александр Зинченко часто встречался с мячом, однако в этот раз он проиграл много единоборств. Манчестер Сити сыграл вничью 2:2 и вышел в плей-офф.

Евгений Коноплянка был одним из лучших игроков Шальке в матче против Порту. Впрочем, активность эта носила условный характер, ведь Шальке за весь матч нанес всего 3 удара по воротам соперника и проиграл 1:3, но это не помешало немецкой команде выйти в плей-офф ЛЧ.

Дмитрий Чигринский провел всю встречу за АЕК на позиции центрального защитника против Аякса, который его команда проиграла 0:2. Таким образом, АЕК лишился шансов на евровесну.

Тарас Михалик не попал в заявку Локомотива на матч против Галатасарая.

В Лиге Европы Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Генка в матче с Мальме и провел весь матч. Генк сыграл в результативную ничью и сохранил первое место в группе, но еще не гарантировал еврокубковую весну.

Главным антигероем матча ПАОКа стал Евгений Хачериди: в матче против Челси он заработал удаление уже на 7-й минуте. После этого его клуб поплыл и вдесятером потерпел разгромное поражение – 0:4. Все 90 минут встречи отыграл другой украинский игрок ПАОКа Евгений Шахов. Греческий клуб все еще сохраняет шансы на выход в 1/16 финала.

Евгений Макаренко вышел в стартовом составе своего Андерлехта и доиграл поединок до 81-й минуты, когда был заменен. Результативными действиями не отметился, а его клуб сыграл вничью с Спартаком Трнава 0:0, оставшись последним в турнирной таблице.

Эдуард Соболь вышел в стартовом составе чешского Яблонца в матче против Ренна и отыграл 63-минуты на позиции левого полузащитника. Команда уступила 0:1 и потеряла шансы на плей-офф.

Валерий Лучкевич и Евгений Селезнев вновь не попали в заявку Стандарда и Акхисара.