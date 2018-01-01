Умер легендарный защитник Динамо

Виктор Матвиенко ушел из жизни в 70-летнем возрасте.

Именитый экс-защитник киевского Динамо Виктор Матвиенко ушел из жизни утром 29 ноября в возрасте 70 лет.

Матвиенко защищал цвета столичного клуба в 1970-1977 годах, и за это время стел четырехкратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР и Суперкубка УЕФА. Также Матвиенко в составе сборной СССР стал обладателем серебряных медалей на Евро-1972 и бронзовых наград на Олимпиаде-1976.

Карьеру игрока Виктор завершил достаточно рано - в 30 лет, и перешел на тренерскую работу. Матвиенко работал с польской Орлентой и молдавским Тылигулом, а в Украине – с ровенским Авангардом, хмельницким Подольем, черновицкой Буковиной и Торпедо из родного Запорожья.

Среди индивидуальных наград легендарного футболиста - Мастер спорта международного класса и Заслуженный мастер спорта. Также Виктор Антонович был награжден орденом “За заслуги“ III и II степеней.

Пресс-служба киевского Динамо сообщает, что позже будет известна дата и место прощания с Виктором Матвиенко.

Ранее сообщалось, что умер легендарный нападающий киевского Динамо Виктор Каневский.