Во всех матчах сборной Украины сыграли только четыре игрока

ФФУ опубликовала статистику выступлений игроков сборной за 2018 год.

В 2018 году сборная Украины по футболу сыграла 10 матчей, их них - 4 матча официальных поединка в Лиге Наций и 6 товарищеских матчей, в которых всего лишь четыре футболиста сыграли во всех матчах.

Больше всего игрового времени получил полузащитник Зари Александр Караваев, который провел на поле 758 минут.

На 5 минут меньше сыграл полузащитник Шальке Евгений Коноплянка.

Игрок бельгийского Генка Руслан Малиновский стал третьим футболистом, который сыграл во всех матчах сборной и провел в футболке национальной команды 654 минуты.

Действующий чемпион АПЛ в составе Манчестер Сити Александр Зинченко сыграл на футбольном поле 623 минуты.

Ранее сообщалось, что два украинских футболиста попали в сборную В Лиги наций по версии WhoScored.