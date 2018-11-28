Во всех матчах сборной Украины сыграли только четыре игрока
ФФУ опубликовала статистику выступлений игроков сборной за 2018 год.
В 2018 году сборная Украины по футболу сыграла 10 матчей, их них - 4 матча официальных поединка в Лиге Наций и 6 товарищеских матчей, в которых всего лишь четыре футболиста сыграли во всех матчах.
Больше всего игрового времени получил полузащитник Зари Александр Караваев, который провел на поле 758 минут.
На 5 минут меньше сыграл полузащитник Шальке Евгений Коноплянка.
Игрок бельгийского Генка Руслан Малиновский стал третьим футболистом, который сыграл во всех матчах сборной и провел в футболке национальной команды 654 минуты.
Действующий чемпион АПЛ в составе Манчестер Сити Александр Зинченко сыграл на футбольном поле 623 минуты.
Ранее сообщалось, что два украинских футболиста попали в сборную В Лиги наций по версии WhoScored.
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