Карпаты сообщили причину ухода главного тренера

Жозе Мораиш получил заманчивое предложение.

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук прокомментировал отставку главного тренера команды Жозе Мораиша, который выкупил собственный контракт.

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“Сегодня очень важный и болезненный день как для Карпат, так и для меня лично. Скажу откровенно - я до последнего пытался удержать Жозе Мораиша, сделал все, чтобы он остался.

К сожалению, есть обстоятельства, которые перечеркивают все старания. Ему поступило предложение, от которого невозможно отказаться, и Жозе сделал свой выбор“, - приводит слова Смалийчука пресс-служба Карпат.

Как сообщают корейские СМИ, Мораиш в скором времени подпишет контракт с Чонбук Хюндай Моторс, который в текущем сезоне досрочно стал чемпионом Кореи и вышел в азиатскую Лигу чемпионов.

Jeonju MBC reported Portuguese manager Jose Morais is very close to being appointed as Jeonbuk Hyundai manager. #kleague pic.twitter.com/52QixRRtLv — Korea Football News (@KORFootballNews) 23 ноября 2018 г.

Напомним, что по итогам 16-ти туров Карпаты занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 16 очков (4 победы, 4 ничьи, 8 поражений).