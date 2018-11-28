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Карпаты сообщили причину ухода главного тренера

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Жозе Мораиш получил заманчивое предложение.
Олег Смалийчук
Олег Смалийчук
ФК Карпаты

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук прокомментировал отставку главного тренера команды Жозе Мораиша, который выкупил собственный контракт.

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 “Сегодня очень важный и болезненный день как для Карпат, так и для меня лично. Скажу откровенно - я до последнего пытался удержать Жозе Мораиша, сделал все, чтобы он остался.

К сожалению, есть обстоятельства, которые перечеркивают все старания. Ему поступило предложение, от которого невозможно отказаться, и Жозе сделал свой выбор“, - приводит слова Смалийчука пресс-служба Карпат.

Как сообщают корейские СМИ, Мораиш в скором времени подпишет контракт с Чонбук Хюндай Моторс, который в текущем сезоне досрочно стал чемпионом Кореи и вышел в азиатскую Лигу чемпионов.

Напомним, что по итогам 16-ти туров Карпаты занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 16 очков (4 победы, 4 ничьи, 8 поражений).

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Теги: Карпаты, отставка, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Украина, футбол
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Комментариев (1)
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atos    28.11.2018, 14:29
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atos
Вуек тренировать, что небо красить))))
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