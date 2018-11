Карпаты сообщили причину ухода главного тренера

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук прокомментировал отставку главного тренера команды Жозе Мораиша, который выкупил собственный контракт.

“Сегодня очень важный и болезненный день как для Карпат, так и для меня лично. Скажу откровенно - я до последнего пытался удержать Жозе Мораиша, сделал все, чтобы он остался.

К сожалению, есть обстоятельства, которые перечеркивают все старания. Ему поступило предложение, от которого невозможно отказаться, и Жозе сделал свой выбор“, - приводит слова Смалийчука пресс-служба Карпат.

Как сообщают корейские СМИ, Мораиш в скором времени подпишет контракт с Чонбук Хюндай Моторс, который в текущем сезоне досрочно стал чемпионом Кореи и вышел в азиатскую Лигу чемпионов.

Jeonju MBC reported Portuguese manager Jose Morais is very close to being appointed as Jeonbuk Hyundai manager. #kleague pic.twitter.com/52QixRRtLv