Тренер Карпат выкупил собственный контракт, чтобы покинуть команду

Португалец решил покинуть украинский клуб.

Главный тренер Карпат Жозе Мораиш решил покинуть команду и для этого прибегнул к опции выкупа собственного контракта.

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Как сообщает официальный сайт клуба, португальский специалист сообщил о своем намерении уйти еще на прошлой неделе, однако руководство клуба не подписало его заявления.

Тогда специалист воспользовался опцией выкупа контракта, которая была прописана в соглашении с клубом.

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У Карпат осталось еще два матча в 2018 году - против киевских Арсенала и Динамо. Готовить команду к этим поединкам будет Олег Бойчишин, а помогать ему будут Александр Чижевский и Роман Гнатив.

Ранее сообщалось, что немецкая Бавария может уволить главного тренера Нико Ковача и поставить на его место Арсена Венгера.