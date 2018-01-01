Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Карпат выкупил собственный контракт, чтобы покинуть команду

Комментариев: 0
Португалец решил покинуть украинский клуб.
Жозе Мораиш
Жозе Мораиш
ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Жозе Мораиш решил покинуть команду и для этого прибегнул к опции выкупа собственного контракта.

Читай также: Марадона считает, что Солари в скором времени покинет Реал

Как сообщает официальный сайт клуба, португальский специалист сообщил о своем намерении уйти еще на прошлой неделе, однако руководство клуба не подписало его заявления.

Тогда специалист воспользовался опцией выкупа контракта, которая была прописана в соглашении с клубом.

Читай также: Наставник брестского Динамо рассказал, за что выгнали Милевского

У Карпат осталось еще два матча в 2018 году - против киевских Арсенала и Динамо. Готовить команду к этим поединкам будет Олег Бойчишин, а помогать ему будут Александр Чижевский и Роман Гнатив.

Ранее сообщалось, что немецкая Бавария может уволить главного тренера Нико Ковача и поставить на его место Арсена Венгера.

Поделись:
Теги: Карпаты, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, отставка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь