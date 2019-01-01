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Колесников предложил провести чемпионат мира по футболу в Украине

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Мундиаль может быть проведен совместно с Польшей и Республикой Беларусь.
Борис Колесников
Борис Колесников
file.liga.net

Вице-президент футбольного клуба Шахтер и президент хоккейного клуба Донбасс Борис Колесников выдвинул идею провести чемпионата мира-2030 по футболу в Украине.

Такое предложение Колесников выдвинул во время выступления на запорожском туристическом бизнес-форуме. Заявка, возможно, будет подана вместе с Польшей и Беларусью.

ЧМ-2022 состоится в Катаре, а чемпионат 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что матчи ЧМ-2022 могут пройти за пределами Катара.

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Теги: футбол, Чемпионат мира по футболу, Борис Колесников
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Источник: XSPORT

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