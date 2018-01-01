ФФУ сделала заявление относительно проведения футбольных матчей в областях с военным положением

УЕФА не давал никаких рекомендаций о проведении на территории Украины матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Федерация футбола Украины опубликовала официальное заявление относительно проведения спортивных мероприятий на территории Украины, где было введено военное положение.

“На сегодняшний день от органов власти Украины в Федерацию футбола Украины не получала никаких предостережений об ограничении проведения футбольных мероприятий в Киеве или регионах страны, а также по проведению такого рода мероприятий в 10-ти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), в которых введено военное положение.

Также Федерация не получала от УЕФА никаких рекомендаций о проведении на территории Украины в период действия военного положения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы“.

Напомним, что сегодня, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени состоится матч Хоффенхайм - Шахтер.