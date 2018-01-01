Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ФФУ сделала заявление относительно проведения футбольных матчей в областях с военным положением

Комментариев: 0
УЕФА не давал никаких рекомендаций о проведении на территории Украины матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
ФФУ
ФФУ
footboom.com

Федерация футбола Украины опубликовала официальное заявление относительно проведения спортивных мероприятий на территории Украины, где было введено военное положение.

“На сегодняшний день от органов власти Украины в Федерацию футбола Украины не получала никаких предостережений об ограничении проведения футбольных мероприятий в Киеве или регионах страны, а также по проведению такого рода мероприятий в 10-ти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), в которых введено военное положение.

Также Федерация не получала от УЕФА никаких рекомендаций о проведении на территории Украины в период действия военного положения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы“.

Напомним, что сегодня, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени состоится матч Хоффенхайм - Шахтер. 

Поделись:
Теги: ФФУ, Лига чемпионов, Лига Европы, УЕФА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ФФУ

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь