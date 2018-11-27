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Коваленко: Волнуемся за страну, хотим, чтобы все наладилось

Комментариев: 2
Игрок Шахтера прокомментировал введение военного положения в Украине.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
Фк Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал политическую ситуацию в нашей стране, а также рассказал о подготовке к матчу Лиги чемпионов.

“Читаем новости, конечно, и волнуемся за нашу страну, и хотим, чтобы все наладилось, чтобы, в первую очередь, был мир.

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А так мы готовимся к важнейшей игре, поэтому сейчас все мысли – о футболе. Мы все профессионалы и понимаем, какая будет игра и что от нее будет зависеть. Так что мы к этому готовы“, – приводит слова Коваленко сайт телеканала Футбол 1.

Напомним, на заседании Верховной Рады было принято решение ввести военное положение в Украине в десяти областях нашего государства. Закон вступит в силу с 28 ноября и будет действовать 30 дней.

Ранее главный тренер Шахтера Паулу Фонсека сообщил, что ситуация в Украине пока никак не коснулась команды.

Отметим, что матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм - Шахтер состоится во вторник, 27 ноября. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 22:00.

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Теги: Виктор Коваленко, Шахтер Донецк, Украина, чемпионат Украины по футболу, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, политика, военное положение
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  27.11.2018, 15:40
Оценка:  0
pусский
Скоро придём и наладим, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  27.11.2018, 14:01
Оценка:  0
гость
кротяра гнилая, мир он хочет...
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