Коваленко: Волнуемся за страну, хотим, чтобы все наладилось

Игрок Шахтера прокомментировал введение военного положения в Украине.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал политическую ситуацию в нашей стране, а также рассказал о подготовке к матчу Лиги чемпионов.

“Читаем новости, конечно, и волнуемся за нашу страну, и хотим, чтобы все наладилось, чтобы, в первую очередь, был мир.

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А так мы готовимся к важнейшей игре, поэтому сейчас все мысли – о футболе. Мы все профессионалы и понимаем, какая будет игра и что от нее будет зависеть. Так что мы к этому готовы“, – приводит слова Коваленко сайт телеканала Футбол 1.

Напомним, на заседании Верховной Рады было принято решение ввести военное положение в Украине в десяти областях нашего государства. Закон вступит в силу с 28 ноября и будет действовать 30 дней.

Ранее главный тренер Шахтера Паулу Фонсека сообщил, что ситуация в Украине пока никак не коснулась команды.

Отметим, что матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм - Шахтер состоится во вторник, 27 ноября. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 22:00.