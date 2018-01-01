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Средняя зарплата в УПЛ составляет 191 тысячу евро - Sporting Intelligence

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Больше всего футболисты зарабатывают в АПЛ.
Украинская Премьер-лига
Украинская Премьер-лига
upl.ua

Известный аналитический портал Sporting Intelligence обнародовал ежегодный доклад Global Sports Salaries, в которой представлен мировой рейтинг по средней зарплате футболистов первых команд.

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В рейтинге рассмотрены 68 футбольных лиг во всем мире. По данным отчета, украинская Премьер-лига заняла 22-е место. Средняя зарплата футболиста из УПЛ составляет 191 238 евро. Соседями чемпионата Украины в рейтинге оказались шотландский Премьершип (199 тысяч евро, 21-е место) и греческая Суперлига (146,5 тысяч евро, 23-е место).

Первую строчку в рейтинге заняла английская Премьер-лига, футболисты которой в среднем зарабатывают 3,38 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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Теги: чемпионат Украины по футболу, УПЛ, рейтинг, зарплата, футбол
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