Суд определил наказание экс-игроку Волыни за избиение девушки

Дмитрий Задерецкий обязан возместить пострадавшей ущерб и выполнить общественные работы.

Бывший полузащитник Волыни Дмитрий Задерецкий, ныне выступающий за краматорский Авангард, получил наказание за нанесение легких телесных повреждений своей девушке.

Читай также: Гаскойна вызвали в суд по поводу обвинений в домогательствах

Как сообщает footballua.tv со ссылкой на материалы дела, футболист в апреле 2017 года "умышленно нанес девушке несколько ударов ладонью руки по лицу в область левого глаза. В дальнейшем, продолжая свои противоправные действия, толкнул потерпевшую о шкаф, а потом, взяв за волосы, нанес еще несколько ударов ладонью руки по лицу".

Читай также: Пике отделался крупным штрафом за просроченные права

Луцкий суд Волынской области признал Задерецкого виновным и приговорил к 150 часам общественных работ. Помимо этого, 24-летний футболист должен выплатить девушке 13 тысяч гривен за моральный ущерб и расходы на юридическую помощь.

Ранее сообщалось, что в Ирландии футболисты жестоко избили арбитра.