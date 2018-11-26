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Суд определил наказание экс-игроку Волыни за избиение девушки

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Дмитрий Задерецкий обязан возместить пострадавшей ущерб и выполнить общественные работы.
Дмитрий Задерецкий
Дмитрий Задерецкий
ФК Волынь

Бывший полузащитник Волыни Дмитрий Задерецкий, ныне выступающий за краматорский Авангард, получил наказание за нанесение легких телесных повреждений своей девушке.

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Как сообщает footballua.tv со ссылкой на материалы дела, футболист в апреле 2017 года "умышленно нанес девушке несколько ударов ладонью руки по лицу в область левого глаза. В дальнейшем, продолжая свои противоправные действия, толкнул потерпевшую о шкаф, а потом, взяв за волосы, нанес еще несколько ударов ладонью руки по лицу".

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Луцкий суд Волынской области признал Задерецкого виновным и приговорил к 150 часам общественных работ. Помимо этого, 24-летний футболист должен выплатить девушке 13 тысяч гривен за моральный ущерб и расходы на юридическую помощь.

Ранее сообщалось, что в Ирландии футболисты жестоко избили арбитра.

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Теги: Дмитрий Задерецький, Волынь, УПЛ, Авангард, футбол, вне игры, суд
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