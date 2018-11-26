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Алиев: Мы с Милевским гуляли, выпивали, а потом выходили на поле и показывали результат

Комментариев: 1
Экс-игрок Динамо рассказал о дружбе с Артемом Милевским.
Артем Милевский и Александр Алиев
Артем Милевский и Александр Алиев
instagram.com/aliev_sasha88/

Бывший игрок Динамо Александр Алиев поделился воспоминаниями о том, как вместе с Артемом Милевским выступал за киевский клуб.

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"Закрепиться в основе мы с Милевским смогли потом и трудом. Много говорили, вот Алиев и Милевский бухают, гуляют. Ну гуляли мы, ну выпивали, а дальше-то что? Зато мы выходили на поле и показывали результат.

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Никто не мог сказать в наш адрес, что на футбольном поле мы делаем что-то не то. Я не хочу хвастаться, но на данный момент думаю, что еще лет 20 люди только и будут говорить об Алиеве и Милевском", - приводит слова Алиева XSport.

Напомним, экс-игрок Динамо Александр Алиев стал главным тренером детской академии Мелиоратора.

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Теги: Александр Алиев, Артем Милевский, Динамо Киев, УПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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M256    26.11.2018, 22:32
Оценка:  +1
M256
не, результат выпивки он не на поле, а в карьере, Алиев за дворовые команды играет, Милевский за Венгртеплицу, пока в очередной раз не выгонят
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