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Умер легендарный Виктор Каневский

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Виктор Каневский скончался в США.
Виктор Каневский
Виктор Каневский
ФК Динамо Киев

Именитый нападающий киевского Динамо Виктор Каневский ушел из жизни на 83-м году жизни.

Капитан великой команды 1961 года, которая первой из немосковских клубов стала чемпионом СССР, умер в американском Бристоле в штате Массачусетс.

Виктор - первый динамовец послевоенной поры, именно из “элитных“ - коренной киевлянин. Канева, как его ласкаво величали болельщики “бело-синих“,  играл на позиции центрального нападающего. На его счету - 86 забитых мячей в чемпионате СССР.

Он был единственным киевлянином, который выступал за сборную Союза на чемпионате мира 1962 года в Чили.

Его игру отличали высокая стартовая скорость и хорошее видение поля. Виктор был не просто командным игроком, он был настоящим лидером, поэтому в звездном 1961-м году ему доверили капитанскую повязку.

После завершении карьеры Каневский работал тренером в запорожском Металлурге, Металлисте, Днепре, Таврии и других клубах.

В 1987 году уехал в США, где и прожил до последних дней. 

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Теги: футбол, Виктор Каневский, Динамо
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