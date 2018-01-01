Умер легендарный Виктор Каневский

Виктор Каневский скончался в США.

Именитый нападающий киевского Динамо Виктор Каневский ушел из жизни на 83-м году жизни.

Капитан великой команды 1961 года, которая первой из немосковских клубов стала чемпионом СССР, умер в американском Бристоле в штате Массачусетс.

Виктор - первый динамовец послевоенной поры, именно из “элитных“ - коренной киевлянин. Канева, как его ласкаво величали болельщики “бело-синих“, играл на позиции центрального нападающего. На его счету - 86 забитых мячей в чемпионате СССР.

Он был единственным киевлянином, который выступал за сборную Союза на чемпионате мира 1962 года в Чили.

Его игру отличали высокая стартовая скорость и хорошее видение поля. Виктор был не просто командным игроком, он был настоящим лидером, поэтому в звездном 1961-м году ему доверили капитанскую повязку.

После завершении карьеры Каневский работал тренером в запорожском Металлурге, Металлисте, Днепре, Таврии и других клубах.

В 1987 году уехал в США, где и прожил до последних дней.