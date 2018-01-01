Экс-игрока Динамо Артема Ярмоленко поймали на допинге

Артему Ярмоленко грозит дисквалификация на два года.

Защитник Черноморца Артем Ярмоленко рискует пропустить длительный промежуток времени без футбола.

В августе этого года Артем Ярмоленко сдал положительную допинг-пробу, сообщает Великий футбол.

В организме защитника Черноморца нашли остарин, который с января 2018 года запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Таким образом, 20-летнего футболиста ожидает как минимум двухлетняя дисквалификация.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 2 матча в УПЛ и отметился одной результативной передачей.

Ярмоленко является воспитанником Динамо. Он пытался заиграть в Португалии, но после неудачной попытки вернулся в Украину и с 2018 года является игроком Черноморца.