Экс-игрока Динамо Артема Ярмоленко поймали на допинге
Артему Ярмоленко грозит дисквалификация на два года.
Защитник Черноморца Артем Ярмоленко рискует пропустить длительный промежуток времени без футбола.
В августе этого года Артем Ярмоленко сдал положительную допинг-пробу, сообщает Великий футбол.
В организме защитника Черноморца нашли остарин, который с января 2018 года запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Таким образом, 20-летнего футболиста ожидает как минимум двухлетняя дисквалификация.
В текущем сезоне Ярмоленко провел 2 матча в УПЛ и отметился одной результативной передачей.
Ярмоленко является воспитанником Динамо. Он пытался заиграть в Португалии, но после неудачной попытки вернулся в Украину и с 2018 года является игроком Черноморца.
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