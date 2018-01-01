Хацкевич: Все ошибаются, и я в том числе

После поражения в Александрии тренер Динамо признал, что команде не хватило свежести.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич подвел итоги поражения своей команды в матче с Александрией.

– На самом деле, получилась хорошая динамичная игра, фактически без середины, с быстрым переходом из обороны в атаку в исполнении обеих команд. Нам не хватило свежести, особенно это было заметно во втором тайме, когда было много технического брака в таких ситуациях, когда наши футболисты не имеют права этого делать. Пытались организовывать атаки через фланги, были хорошие выходы, но последний пас сегодня подводил нас. Мы допустили на одну ошибку больше, и Александрия одержала победу.

– Насколько на состоянии футболистов сказалось пребывание в сборных, в то время как “Александрия” целенаправленно готовилась к сегодняшнему поединку?

– Как я уже сказал, поэтому во втором тайме не хватило свежести именно в техническом исполнении. Игры сборных всегда сказываются. Только в пятницу мы провели совместную тренировку, но это не стало определяющим фактором.

– Сидорчук в центре защиты – это вынужденный ход?

– Это вынужденный ход, поскольку Бурда получил травму в расположении сборной. Мы понимали, что больше будем владеть мячом, а поскольку у Сергея хороший первый пас и он неплохо действует на втором этаже, то приняли такое решение. Могу сказать, что на новой для себя позиции он сыграл достаточно надежно и уверенно.

– Есть ли держали в голове тяжелый вылет в Казахстан?

– Мы готовимся от игры к игре. С Александрией была так же важная игра. У нас большого выбора исполнителей нет, работаем с достаточно молодой командой. Плюс есть травмы у Пиварича и Бурды, поэтому не имели особых вариантов для маневров. Вышел молодой Русин, который старался, но он был нашим единственным усилением атаки.

– Денис Бойко не исчерпал вашего кредита доверия?

– Все ошибаются, и я в том числе. Мы выигрываем вместе, и проигрываем тоже вместе. На личности не буду переходить. Есть доверие, и это самое главное.

– Как можете объяснить лишь одну замену в матче, в котором ваша команда уступала?

– Как я уже сказал, для усиления атаки у нас был только один Русин.

– А как же Дуэлунд?

– После игры мы можем говорить все что угодно. А на какую позицию Дуэлунда выпустить? Шапаренко на своем месте действовал довольно активно. Мы же выпустили на поле второго нападающего.